Otan : Cho Tae-yul participera à la réunion des ministres des Affaires étrangères

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères participera, jeudi, à la réunion des chefs de la diplomatie de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) à Bruxelles. Choi Tae-yul assistera à la session consacrée aux alliés et pays partenaires de la région indo-pacifique. La Corée du Sud y a été invitée pour la quatrième année consécutive.L'Union européenne et l'Ukraine y participeront également. Les discussions porteront sur la coopération en matière de défense et le renforcement de la sécurité entre les régions européenne et indo-pacifique.Le ministère sud-coréen a souligné que la participation de Choi était une occasion importante pour renforcer le partenariat avec l'Otan, dans un contexte où la sécurité des régions européenne et indo-pacifique est étroitement liée. Avant d’ajouter que cela permettrait de concrétiser une coopération stratégique dans des domaines comme l'industrie de la défense.Le ministre prévoit de tenir des entretiens bilatéraux et multilatéraux avec le secrétaire général de l'organisme international ainsi qu'avec ses homologues des principaux pays membres pour discuter de mesures concrètes de coopération.