Numerus clausus en médecine : 39 des 40 écoles enregistrent tous leurs étudiants

Photo : YONHAP News

Hier, le délai fixé par le gouvernement pour le retour des étudiants en médecine a expiré. Sur les 40 écoles, 39 ont enregistré l'intégralité de leurs inscriptions. La faculté de médecine de l’université d’Inje est la seule à n'avoir pas encore achevé ce processus.Alors que la majorité des élèves ont complété les démarches pour reprendre leurs études, il semble de plus en plus probable que le nombre d'admis l'année prochaine en médecine revienne à son niveau initial de 3 058. Néanmoins, la situation reste incertaine, certains étudiants ayant prévu de s'enregistrer sans assister aux cours. En effet, dans une école à Séoul, bien que tous aient demandé leur réinscription, 75 % d’entre eux ont indiqué, lors d’un vote interne, leur intention de redemander un congé.De son côté, le gouvernement a précisé qu'il jugerait du retour effectif en fonction de la participation aux cours, et non seulement sur l’inscription. En conséquence, la décision finale sur le numerus clausus dans les écoles de médecine pourrait être prise dès la semaine prochaine, après avoir observé l'assiduité en classe.