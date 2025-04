2024, l’année la plus chaude jamais enregistrée

Photo : YONHAP News

En 2024, la Corée du Sud a connu son année la plus chaude depuis 1973. Selon un rapport publié aujourd’hui par Météo-Corée sur les anomalies climatiques, divers phénomènes extrêmes ont causé d’importants dégâts sociaux et économiques.La température moyenne de l’été dernier a atteint 25,6 °C, la plus élevée jamais enregistrée, tandis que le nombre de nuits tropicales s’est élevé à 20,2, soit 3,1 fois la moyenne saisonnière. La chaleur s’est prolongée jusqu’en septembre, portant la température moyenne de ce mois à 24,7 °C. En conséquence, 3 704 cas de maladies liées à la chaleur ont été recensés, en hausse de 31,4 % sur un an.La température moyenne des eaux entourant le pays a atteint 17,8 °C, un record sur la dernière décennie. La chaleur anormale en mer a duré 182,1 jours, provoquant une mortalité massive des organismes d’aquaculture dans la plupart des zones côtières. Les pertes sont estimées à 143 milliards de wons, soit environ 89,84 millions d’euros.Par ailleurs, 78,8 % des précipitations estivales se sont concentrées durant la mousson et des averses de plus de 100 mm par heure ont été enregistrées en neuf points du territoire.