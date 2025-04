Photo : YONHAP News

Ce mercredi, le temps en Corée du Sud sera capricieux. Alors que la matinée sera claire et ensoleillée sur tout le territoire, l’après-midi verra arriver les nuages et la pluie. Les précipitations sont notamment attendues dans la région métropolitaine et sur la côte ouest avant de gagner le Gangwon, le Chuncheong du Sud et le Jeolla du Nord.Concernant les températures, elles restent similaires à celles de la veille. Ce matin, il fera 5°C à Séoul, 0°C à Andong, 3°C à Daejeon et Daegu, 4°C à Jeonju et Gwangju ainsi que 8°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 15°C dans la capitale et à Busan, 17°C à Jeonju et Gwangju ainsi que 18°C à Daejeon et Daegu.