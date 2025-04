Elections partielles : les électeurs appelés aux urnes dans 23 circonscriptions

Photo : KBS News

Des élections partielles se tiennent aujourd’hui dans 23 circonscriptions à travers le pays. Le scrutin se déroule en général un mercredi en Corée du Sud. Il s’agit cette fois-ci d’élire cinq maires d’arrondissement ou de commune, dont celui de Guro à Séoul, dix-sept conseillers régionaux ou municipaux, ainsi que le recteur de l’académie de Busan, la grande ville portuaire du sud-est. Les bureaux de vote sont ouverts de 6h à 20h.Les électeurs doivent se présenter dans celui désigné en fonction de leur lieu de résidence, munis d’une pièce d’identité. Des documents officiels comportant une photo et la date de naissance, tels que la carte d’identité nationale, le passeport ou le permis de conduire, sont acceptés. Pour les pièces d’identité numériques, seule la présentation via l’application officielle est valable. Les captures d’écran ne sont pas utilisables.En ce jour du scrutin, toute campagne électorale est interdite. Il est toutefois permis d’exprimer son soutien à un candidat ou de partager une photo attestant d’un vote, accompagnée de son numéro, via Internet, e-mail, SMS ou réseaux sociaux. En revanche, il est interdit de prendre en photo le bulletin dans l’isoloir, de le détruire ou de mener des actions incitant au vote dans un rayon de 100 mètres autour du bureau de vote.A 14h, le taux de participation s'élevait à 17,83 %.