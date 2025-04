Assemblée nationale : la motion de destitution contre Choi Sang-mok sera présentée cet après-midi

Photo : YONHAP News

La motion de destitution contre le vice-Premier ministre et ministre de l'Economie sera présentée lors de la séance plénière qui s'ouvre aujourd'hui à 14h à l'Assemblée nationale. Le texte a été déposé le 21 mars par cinq partis d'opposition, dont le Minjoo.Choi Sang-mok est accusé de complicité présumée dans la tentative d’imposition de la loi martiale du 3 décembre par le chef de l’Etat, Yoon Suk Yeol. Il lui est également reproché d'avoir refusé de nommer Ma Eun-hyuk comme juge constitutionnel, lorsqu’il exerçait le rôle de président par intérim. Et ce, en dépit d’un jugement de la Cour constitutionnelle affirmant que cet acte constituait une violation de la Constitution et des droits du Parlement.Pour rappel, une motion visant à destituer un ministre doit être présentée lors de la première séance plénière suivant son dépôt, et soumise au vote dans les 24 à 72 heures. Passé ce délai, elle est automatiquement annulée. Il reste toutefois incertain que celle contre Choi fasse l'objet d'un scrutin, dans un contexte où la haute juridiction a fixé la date du verdict du procès en destitution de Yoon au 4 avril.La séance de ce mercredi devrait également être consacrée à la présentation des textes sur l'indemnisation des victimes de la vaccination contre la COVID-19, ainsi que sur l’évaluation des besoins en personnel médical.Les députés doivent se réunir de nouveau demain pour une séance de questions au gouvernement sur les dossiers d’actualité urgents.