Destitution de Yoon : la Police installe une zone interdite autour de la Cour constitutionnelle

Photo : YONHAP News

A l'approche du verdict sur la destitution du président Yoon Suk Yeol, la Police a pris des mesures pour restreindre l'accès dans un périmètre de 100 mètres autour de la Cour constitutionnelle à Séoul. Hier à 13h, elle avait informé les manifestants installés sous des tentes devant la haute juridiction de son intention d’établir cette zone interdite.Certaines sorties de la station de métro Anguk ont déjà été fermées. Les partisans et opposants à la destitution ont alors installé des campements pour une veillée nocturne près des sorties 5 et 6, situées à environ 200 mètres l’une de l’autre. À un moment, ils se sont retrouvés au même endroit, provoquant des tensions et des échanges de slogans bruyants.Ce vendredi, jour du jugement, le dispositif d’urgence maximal sera déclenchée à partir de minuit. La station Anguk restera fermée toute la journée, tandis que les stations City Hall, Gyeongbokgung et Gwanghwamun seront temporairement traversées sans arrêt en fonction de la situation. Les stations-service et les chantiers de construction à proximité suspendront leurs activités, et l’accès aux toits des bâtiments avoisinants sera aussi restreint.Ce n’est pas tout. Les anciens palais, musées et galeries d’art autour de Gwanghwamun seront par précaution fermés. Les visites de Gyeongbokgung, Changdeokgung et Deoksugung seront aussi suspendues.