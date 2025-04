Corée-USA : les vice-ministres des Affaires étrangères réaffirment l’engagement pour la dénucléarisation de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Hier, lors de leur première consultation téléphonique depuis l’investiture de la nouvelle administration Trump, les vice-ministres des Affaires étrangères sud-coréen et américain ont réaffirmé leur engagement envers la dénucléarisation complète de la Corée du Nord. Dans un communiqué, le ministère sud-coréen a indiqué que les deux responsables avaient échangé sur l’alliance bilatérale, le nucléaire nord-coréen, la coopération trilatérale avec le Japon ainsi que les relations économiques.Kim Hong-kyun a insisté sur l'importance de maintenir l’objectif de dénucléarisation du pays communiste et d’intensifier la coopération contre ses menaces nucléaires, balistiques, et les financements illicites liés à ses cyberactivités. Avant de déclarer que la coopération militaire illégale entre Pyongyang et Moscou devait être immédiatement interrompue dans le cadre de la fin de la guerre en Ukraine. Il a ensuite ajouté qu'aucune compensation ne devait être accordée pour les mauvaises actions du régime de Kim Jong-un. Enfin, il a souligné que des obstacles, comme des tarifs douaniers réciproques, ne devaient pas nuire à la coopération économique bilatérale.De son côté, le département d'État américain a réaffirmé son soutien à la dénucléarisation. Christopher Landau a discuté avec son homologue des problèmes de sécurité urgents dans la région et a exprimé ses condoléances pour les victimes des incendies de forêt en Corée du Sud. Ils ont également abordé les opportunités de coopération économique, notamment dans le secteur de l'énergie, ainsi que l'augmentation des investissements sud-coréens dans l'industrie américaine.