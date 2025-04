Droits de douane réciproques : annonce imminente par Trump

Photo : YONHAP News

Le président américain doit annoncer les détails des droits de douane réciproques le 2 avril à 16h, heure locale, pour une entrée en vigueur immédiate. Donald Trump souhaite ainsi rétablir l'équilibre dans le commerce extérieur de son pays en imposant aux produits importés de nouveaux tarifs équivalents aux barrières tarifaires, mais aussi non-tarifaires, des partenaires commerciaux.Ainsi, la guerre commerciale, lancée avec l'imposition des droits de 25 % sur l'acier et l’aluminium, devrait s'élargir à l'échelle mondiale et bouleverser le commerce international. La Chine a déjà mis en place des mesures de rétorsion, tandis que l'Union européenne (UE) et d'autres pays envisagent également des ripostes.La Corée du Sud ne devrait pas être épargnée. Au contraire, son économie, fortement dépendante des exportations, pourrait être frappée de plein fouet par ces tarifs réciproques, qui s'ajoutent à ceux déjà annoncés sur l'acier, l'aluminium et l'automobile, son premier produit d'exportation vers les Etats-Unis. Elle pourrait faire partie des principales cibles des nouvelles règles. D'autant plus qu'elle est pointée du doigt par la nouvelle administration américaine comme l'un des responsables de son déficit commercial.De son côté, Séoul s’affaire à préparer des mesures de réponse. Mardi, le président de la République par intérim a organisé une réunion sur les stratégies de sécurité économique, en présence des chefs des quatre plus grands groupes du pays. A cette occasion, Han Duck-soo a annoncé des plans visant à minimiser les impacts des tarifs réciproques américains sur l'économie nationale et s’est engagé à communiquer activement avec Washington.En effet, le locataire de la Maison Blanche s'est déjà montré ouvert aux négociations après la publication de ses droits de douane réciproques. Il a également assuré qu'ils pourraient être « plus bas », et dans certains cas « nettement plus bas », que ceux imposés par d’autres nations.