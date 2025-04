CSIS : Pyongyang aurait construit de nouveaux hangars pour drones stratégiques

Photo : YONHAP News

Selon le Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS), la Corée du Nord aurait construit de nouvelles installations liées aux drones stratégiques (UAV) et créé une unité dédiée à leurs essais. Dans un article publié mardi sur son site spécialisé sur le pays communiste, « Beyond Parallel », il a analysé les récentes images satellites de la base aérienne de Panghyon, située à Kusong, dans le Pyongan du Nord. La semaine dernière, Kim Jong-un s’y est rendu pour assister au vol d’essai d’une variante du drone stratégique de classe Saetbyol-4.D'après le centre américain, ces images montrent sept hangars à drones de 40 mètres de large, construits entre juillet et août 2024. Ces nouvelles installations seraient capables d’abriter des drones de classe Saetbyol-4 et Saetbyol-9, ainsi que d'autres appareils de catégorie équivalente.La base aérienne de Panghyon, avec son usine de fabrication, est connue comme le seul site du royaume ermite capable de produire et de tester des drones stratégiques de grande taille.