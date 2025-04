Incendie de forêt : le bilan s’alourdit avec un décès supplémentaire

Photo : YONHAP News

Le bilan des incendies de forêt dans le Gyeongsang s’élève désormais à 31 morts, après le décès d’un blessé. Selon un rapport publié ce matin par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, huit personnes se font toujours soigner pour des blessures graves.Le Service coréen du patrimoine (KHS) a pour sa part indiqué hier que 33 biens nationaux avaient été endommagés. C’est trois de plus par rapport à la dernière mise à jour de vendredi dernier. Parmi ceux-ci, treize sont de classe nationale : trois trésors, quatre paysages, ainsi que trois monuments naturels et trois patrimoines culturels folkloriques nationaux. Les biens désignés au niveau provincial sont au nombre de 20.Par ailleurs, les dons pour la reconstruction des zones sinistrées continuent d’affluer à travers le pays. Hier, à 17 heures, le montant total collecté s’élevait à 76,9 milliards de wons. Il s’agit d’une somme équivalente à 49 millions d’euros.