Numerus clausus en médecine : 96,9 % des étudiants de retour

Le ministère de l'Éducation a annoncé hier qu’au 31 mars, 96,9 % des étudiants en médecine avaient repris les cours, tandis que deux avaient été expulsés. Selon ses données, le taux de retour est de 100 % dans quatre des cinq principales facultés du pays, à savoir l’université nationale de Séoul, Sungkyunkwan, Ulsan et l’université catholique de Corée. A Yonsei, il atteint 93,8 %.Par ailleurs, 2,6 % d’élèves sont classés comme « en attente d'expulsion », un groupe composé exclusivement d’étudiants de l'université d’Inje, dont la date limite d’inscription est fixée à ce vendredi. Le gouvernement a expliqué que 370 d’entre eux avaient refusé de s’acquitter de leurs frais d’inscription avant le 4 avril. Avec un taux de retour de seulement 24,2 %, cette faculté affiche le plus faible pourcentage parmi toutes celles concernées. Les autres non revenus sont en attente d’incorporation militaire.Le ministère a indiqué qu'il évaluerait d'abord la progression des cours dans chaque établissement avant de discuter avec les acteurs de l’éducation médicale de l’ajustement du nombre d’admis pour l'année prochaine.