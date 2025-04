Procès en destitution de Yoon : Han appelle à accepter le jugement avec calme

Photo : YONHAP News

Alors que la Cour constitutionnelle rend son verdict ce vendredi sur la destitution de Yoon Suk Yeol, le président par intérim a appelé à l'accepter avec calme et sang-froid, quel qu’il soit, conformément aux principes de l’Etat de droit. Han Duck-soo a tenu ces propos ce matin lors d’une réunion des ministres concernés par la sécurité, destinée à faire le point sur les mesures à mettre en place pour le maintien de l’ordre public le jour du jugement.Le chef de l’Etat intérimaire a également exhorté la classe politique à faire passer la stabilité et la survie de la communauté avant tout intérêt partisan, et à faire preuve d’un sens des responsabilités allant au-delà des divisions et des confrontations, afin de contribuer à la cohésion sociale. Avant d’appeler les leaders politiques à s’abstenir de tout propos susceptible d’inciter à des manifestations illégales ou à la violence.Par ailleurs, Han a promis de mobiliser toutes les ressources policières et administratives disponibles afin de prévenir tout incident le jour J aux abords de la Cour, tout en annonçant une tolérance zéro contre tout acte illégal ou violent.Selon les plans dévoilés lors de cette réunion, la Police nationale se placera en état d’alerte dès la veille à 9h. Le jour du verdict, elle activera le niveau d’alerte le plus élevé du système de gestion des urgences. Les quartiers désignés comme « zones spéciales de prévention de la criminalité », autour de la haute juridiction, feront l’objet d’une surveillance et d’un contrôle renforcés.Du côté du ministère de l’Intérieur, des agents chargés de la régulation de la circulation des métros et des foules seront déployés dans les stations près des lieux des principales manifestations. Enfin, le ministère des Sciences et des TIC a décidé de déployer des stations mobiles supplémentaires dans les zones où une forte affluence est attendue, tandis que l’Agence nationale des pompiers prévoit de mettre en place une cellule de gestion des urgences.