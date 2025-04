Guerre en Ukraine : plus de 5 000 soldats nord-coréens tués ou blessés

Photo : YONHAP News

Selon le magazine américain The National Interest, le ministère britannique de la Défense a indiqué que, jusqu'en mars, l’armée nord-coréenne avait perdu 5 000 hommes lors des combats à Koursk, en Russie. Un tiers d’entre eux auraient été tués.Dans une mise à jour de ses renseignements militaires publiée vendredi dernier, le ministère a expliqué que ces lourdes pertes étaient dues à des assauts frontaux massifs et épuisants. Avant de souligner que, même si les forces nord-coréennes sont bien entraînées, elles ne sont pas préparées à la guerre moderne dominée par les drones. Néanmoins, leur déploiement aurait permis à Moscou de reprendre une partie significative du territoire perdu dans la région.Par ailleurs, pour Londres, l’entrée des militaires nord-coréens dans une région reconnue internationalement comme ukrainienne nécessiterait l’approbation finale de Vladimir Poutine et de Kim Jong-un.