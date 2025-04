Défense : le chef de la DAPA en Suède pour renforcer la coopération

Photo : YONHAP News

Lundi, le chef de l’Administration sud-coréenne du programme d’acquisition de défense (DAPA) s’est rendu en Suède pour renforcer la coopération en matière d’armement. Seok Jong-geon a échangé avec le ministre suédois de la Défense, Pål Jonson, sur le programme de réarmement et convenu d’intensifier les échanges de haut niveau.Le patron de la DAPA a également rencontré Göran Mårtensson, directeur de l’Administration suédoise du matériel de défense, à qui il a proposé une solution intégrant des systèmes d’armes sud-coréens. Les deux parties ont décidé de collaborer sur l’application des technologies de l’intelligence artificielle, de la robotique et de l’aérospatiale à l’industrie de l’armement. Un comité conjoint sera organisé cette année pour approfondir ces discussions.Cette visite s'inscrit dans les efforts de Séoul pour répondre au programme de réarmement de l’Europe. Pour la DAPA, le renforcement de la coopération en la matière avec l’Otan et les pays membres de l’UE est l’une de ses priorités 2025.