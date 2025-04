K-Médecine : 1,17 million de patients étrangers en 2024

Photo : YONHAP News

L’an dernier, le nombre d'étrangers ayant eu recours à des soins en Corée du Sud a doublé. Selon les données du ministère de la Santé et de l’Institut coréen du développement de l'industrie de la santé (KHIDI), il a atteint un record de 1,17 million. Il s’agit d’une hausse de 93,2 % par rapport à l’année précédente. A notre également que c’est le chiffre le plus élevé depuis le lancement du programme d’accueil des patients étrangers en 2009. L’impact économique n’a pas encore été calculé, mais les dépenses médicales devraient s’élever à environ 8 000 milliards de wons, soit environ 5,1 milliards d’euros, avec un effet induit estimé à 14 000 milliards de wons.Par nationalité, les Japonais représentaient 37,7 % de l'ensemble. Ils sont suivis des Chinois (22,3 %), des Américains (8,7 %) et des Taïwanais (7,1 %). Le nombre de ceux venus de Taïwan a bondi de 550,6 %, tandis que ceux du Japon et de la Chine ont augmenté respectivement de 135 et 132,4 %. Cette hausse est principalement attribuée à une forte demande en dermatologie.En effet, la dermatologie a été la spécialité la plus sollicitée, devant la chirurgie esthétique, la médecine interne et les bilans de santé. Le gouvernement explique cet engouement par la popularité des cosmétiques « made in Korea », la compétitivité des prix des soins et l’essor du tourisme lié à la vague coréenne.