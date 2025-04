Photo : YONHAP News

Initialement prévu ce vendredi, le festival des cerisiers en fleurs de Yeouido 2025 est reporté à mardi prochain en raison du verdict sur la destitution du président Yoon, attendu le même jour. Ce rendez-vous printanier annuel se tiendra jusqu'au 12 avril, avec des restrictions de circulation du 6 au 13 avril.Les festivités seront également réduites. La cérémonie d'ouverture et le spectacle aérien des Black Eagles sont annulés, tandis que certains programmes seront adaptés à une ambiance plus sobre.Pour gérer l'afflux de visiteurs sur l’île, des agents municipaux, bénévoles, policiers et pompiers seront mobilisés près des allées de cerisiers et de la station de métro Yeouinaru. Des drones et des caméras de surveillance intelligentes permettront de détecter les mouvements de foule et d'émettre des annonces en cas de nécessité.