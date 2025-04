Photo : YONHAP News

La pluie qui tombait hier et durant la nuit s’est arrêtée. Ce jeudi, le ciel sera majoritairement dégagé. Quelques nuages persisteront dans le sud-ouest ce matin, mais sans apporter de précipitation. Malheureusement, la qualité de l’air sera mauvaise sur toute la partie ouest du pays avec le niveau mauvais atteint en raison de la concentration en poussières fines.Du côté des températures, la dynamique de ces deux derniers jours perdure. Ce matin, il fera 4°C à Séoul, Daegu et Daejeon, 1°C à Andong, 6°C à Jeonju et Gwangju ainsi que 7°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 17°C dans la capitale, Daegu, Daejeon et Gwangju, 16°C à Jeonju ainsi que 15°C à Busan.