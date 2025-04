L’Otan espère coopérer avec Séoul dans le domaine de la défense

Photo : YONHAP News

Le secrétaire général de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) a exprimé, mercredi, son souhait d’établir une coopération en matière de défense avec la Corée du Sud. Mark Rutte a fait cette déclaration lors de sa rencontre, à Bruxelles, avec Cho Tae-yul. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, de son côté, a proposé d'élargir la collaboration à travers des consultations opérationnelles.Cette entrevue a eu lieu en amont de la participation de Cho à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Otan, prévue les 3 et 4 avril. Pour la quatrième année consécutive, le pays du Matin clair, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les quatre partenaires dans l’Indo-Pacifique (IP4), y sont invités.Rutte a qualifié la coopération militaire entre Moscou et Pyongyang de menace commune pour la sécurité de l'Europe et de l’Indo-Pacifique. Avant de mettre en avant la nécessité d'une coopération étroite avec les pays de l'IP4. Il a également apprécié le partage d'informations de Séoul et a manifesté sa reconnaissance pour son soutien à l'Ukraine, passant de 400 millions de dollars en 2024 à 2 milliards à partir de cette année.