Droits de douane réciproques de Trump : 25 % sur les produits sud-coréens

Photo : YONHAP News

Comme il s’y était engagé, Donald Trump a officiellement annoncé, mercredi heure locale, des droits de douane réciproques sur les produits entrant aux Etats-Unis. Des tarifs censés compenser les barrières tarifaires et non-tarifaires imposées aux entreprises américaines à l'étranger.La Corée du Sud sera taxée à hauteur de 25 %, en plus d’un tarif plancher de 10 % sur toutes les importations. Ces nouvelles règles s’appliqueront respectivement dès le 9 et le 5 avril. A titre de comparaison, le taux s’élève à 34 % pour la Chine, à 20 % pour l’Union européenne, à 46 % pour le Vietnam et à 24 % pour le Japon.Lors de sa prise de parole, le locataire de la Maison Blanche a martelé que son pays s’était fait avoir depuis plus de 50 ans, mais que cela n’arrivera plus. Ajoutant que l’âge d’or américain est de retour.Face à cette offensive douanière, l’UE et les autres nations concernées préparent des mesures de réponse. Le pays du Matin clair, fortement dépendant du marché américain, risque d’être plus particulièrement pénalisé. A en croire l’Association sud-coréenne pour le commerce international (Kita), l’an dernier, les exportations de ses produits vers les USA étaient d’une valeur de 127,8 milliards de dollars. Soit une progression de 10,4 % sur un an et un excédent commercial record de 55,7 milliards de dollars. Or, les deux alliés ont éliminé les tarifs douaniers sur la plupart des marchandises échangées, en vertu de l’accord bilatéral de libre-échange.L’administration Trump affirme néanmoins qu’il y a un manque de réciprocité, invoquant notamment les barrières non-tarifaires ou encore les droits de douane imposés par Séoul sur certaines importations selon les règles du commerce mondial.