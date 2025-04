Droits de douane réciproques de Trump : Séoul prépare des mesures d’urgence

Photo : YONHAP News

Séoul prépare sa réponse face aux nouveaux droits de douane américains. Le président de la République par intérim a convoqué, aujourd’hui, une réunion de la task force, chargée de la stratégie de sécurité économique nationale. L’occasion pour lui d’ordonner d’élaborer au plus vite un ensemble de mesures d’urgence pour soutenir les filières et les entreprises qui pourraient être touchées.Han Duck-soo a souligné que le gouvernement devait rassembler toutes les compétences pour surmonter cette crise commerciale. Selon lui, la guerre tarifaire mondiale est désormais devenue réalité et la situation est extrêmement grave.Le dirigeant intérimaire a donné des instructions au ministre de l’Industrie et du Commerce, Ahn Duk-geun, pour analyser, minutieusement et avec les entreprises concernées, les droits de douane réciproques dévoilés par Donald Trump mercredi et leur impact. Il a également demandé de lancer, de manière active, des négociations avec Washington pour minimiser les préjudices que pourraient causer ces tarifs à l’économie nationale.A l’issue de la réunion, le vice-Premier ministre à l’Economie, Choi Sang-mok, doit tenir une nouvelle conférence macroéconomique et financière. Avec pour objectif de faire le point sur la situation des marchés financiers et de change.Dans l’après-midi, Han doit de nouveau échanger avec les patrons des premiers groupes d’affaires sur les mesures à prendre pour faire face aux nouvelles tarifications douanières américaines.