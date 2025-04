L’armée sud-coréenne prête à lancer son quatrième satellite espion

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud s’apprête à lancer son quatrième satellite espion depuis la base américaine de Vandenberg. L’opération est prévue le 23 avril, si les conditions météorologiques et le calendrier de la société SpaceX le permettent.Comme son troisième satellite de reconnaissance, le quatrième doit décoller à bord d'une fusée Falcon 9 de la société d'Elon Musk et être mis en orbite à une altitude d’environ 500 km. Son radar à synthèse d'ouverture (SAR) permettra de capturer, jour et nuit, des images haute résolution de la surface de la Terre, quelles que soient les conditions météo.Ce lancement s’inscrit dans le cadre du « Projet 425 » de l’armée sud-coréenne, qui veut placer en orbite cinq satellites militaires. Le premier avait été lancé en 2023 et le dernier le sera avant la fin de l’année. Séoul pourra alors observer et surveiller, toutes les deux heures, des sites et des cibles précis au nord de la péninsule.