Un nouveau navire de guerre nord-coréen pourrait être équipé de lanceurs verticaux

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord pourrait installer sur son nouveau navire de guerre, en construction, des lanceurs verticaux capables de charger simultanément plusieurs dizaines de missiles. C’est ce qu’estime un chercheur du Centre James Martin pour les études sur la non-prolifération (CNS) des Etats-Unis, selon l’agence de presse britannique Reuters.Jeffrey Lewis en est arrivé à cette conclusion après avoir analysé les images satellites, prises fin mars, du chantier naval de Nampo, situé sur la côte ouest du pays communiste. Il a précisé avoir repéré sur le pont du bâtiment des trous suffisamment gros pour supporter plus de 50 missiles, dont 32 à l’avant, ou encore un nombre beaucoup plus faible d’engins balistiques.Pour rappel, en décembre dernier, Pyongyang avait diffusé une photo montrant Kim Jong-un inspecter un chantier de construction d’un nouveau bateau. Les autorités militaires de Séoul avaient alors indiqué qu’il s’agissait d’un navire d’escorte de 4 000 tonnes, en construction à Nampo, et qu'il était équipé de lanceurs verticaux pouvant transporter des missiles mer-sol.D’après Lewis, le Nord a mis au point différents types de missiles compatibles avec les lanceurs verticaux. Mais il ne les a jamais installés sur un vaisseau.