Soulèvement du 3 avril à Jeju : cérémonie en mémoire des victimes

La cérémonie commémorative du 77e anniversaire du soulèvement du 3 avril 1948 à Jeju s’est tenue, ce matin à 10h, au parc de la paix du 3 avril situé sur l'île méridionale. Environ 20 000 personnes, dont des survivants et des familles de victimes, y ont participé.L’événement a commencé par une minute de silence en hommage aux disparus. Puis ont suivi un dépôt de fleurs, un discours commémoratif, une récitation d’un poème pour la paix, des témoignages de familles de victimes et une performance musicale.A cette occasion, le président par intérim a déclaré que rendre hommage aux personnes décédées ce jour-là était un devoir fondamental de l’Etat. Avant d’affirmer que l’enquête sur cette tragédie serait achevée d’ici la fin de l’année. Han Duck-soo s’est également engagé à déployer des efforts pour que les archives du soulèvement soient inscrites au registre de la Mémoire du monde de l’UNESCO cette année.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a exprimé son engagement à ne pas oublier l’événement historique et à tout mettre en œuvre pour soulager la douleur des familles. Cependant, la direction du parti présidentiel conservateur, qui prévoyait initialement d’assister à la cérémonie, a annulé sa participation en raison du verdict imminent de la Cour constitutionnelle sur la destitution de Yoon Suk Yeol.Le Minjoo, pour sa part, a adressé ses condoléances aux victimes et exprimé sa profonde sympathie à leur famille, ainsi qu’aux habitants de l’île. La première formation de centre-gauche a également souligné l’importance de ne pas laisser derrière une histoire honteuse et a appelé la haute juridiction à prononcer la destitution du dirigeant suspendu. Le chef du parti, Lee Jae-myung, a participé à la cérémonie.