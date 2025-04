Corée-USA-Japon : nouvelle rencontre des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles

Photo : YONHAP News

En marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres et des partenaires de l’Otan, qui se tient aujourd’hui et demain à Bruxelles, le ministre sud-coréen et ses homologues américain et japonais doivent se retrouver cet après-midi.Cho Tae-yul, Marco Rubio et Takeshi Iwaya devraient notamment échanger sur le dossier nucléaire nord-coréen, la situation régionale ainsi que la coopération économique. Leur rencontre, ayant lieu au lendemain de l’annonce des droits de douane réciproques par Donald Trump, le sujet pourrait également s’inviter dans leurs discussions.Les chefs de la diplomatie des trois pays devraient également exprimer leur préoccupation concernant la coopération militaire Pyongyang-Moscou, comme ils l’avaient fait en février lors de leur dernier entretien, dans le cadre de la conférence de Munich sur la sécurité. Mais également sur les soldats nord-coréens faits prisonniers, alors qu’ils combattaient aux côtés de la Russie dans la région de Koursk. Séoul a déjà annoncé ouvrir la porte à leur accueil.A propos de la question nucléaire du régime de Kim Jong-un, les trois hommes pourraient réaffirmer leur volonté de le dénucléariser de manière complète, et de ne pas tenir le Sud à l’écart d'éventuelles négociations directes Washington-Pyongyang.