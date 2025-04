Sondage : plus d'un sud-Coréen sur deux soutient la destitution de Yoon

Photo : YONHAP News

Alors que le verdict sur le sort du président Yoon Suk Yeol est attendu demain, une majorité de la population se dit favorable à sa révocation. C'est ce que révèle l’enquête de baromètre national (NBS) que quatre instituts, dont Embrain Public et Korea Research, ont menée entre le 31 mars et le 2 avril auprès de 1 001 adultes.Selon le résultat, 57 % des personnes interrogées estiment que Yoon devrait être destitué, contre 35 % qui espèrent son retour. Les opinions varient fortement en fonction de l’orientation politique. 89 % des progressistes soutiennent l'éviction du chef de l’Etat, tandis que 67 % des conservateurs souhaitent qu’elle soit rejetée. Pour les centristes, 65 % étaient en faveur de son départ, tandis que 26 % y sont opposés.Concernant le procès mené par la Cour constitutionnelle, 46 % des sondés ont déclaré lui faire confiance, alors qu’autant de personnes ont exprimé des doutes.Enfin, la moitié des répondants ont affirmé qu’ils respecteraient la décision des juges, même si elle ne correspond pas à leur opinion. En revanche, 44 % ont indiqué qu’ils ne l’accepteront pas. Cette différence de 6 points reste dans la marge d’erreur.Ce sondage a été réalisé par téléphone avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d'erreur de ±3,1 points.