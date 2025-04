Procès en destitution de Yoon : derniers préparatifs à J-1

Photo : YONHAP News

La Cour constitutionnelle se prononcera, demain à 11h, sur la destitution de Yoon Suk Yeol, suspendu de ses fonctions pour avoir tenté d'instaurer la loi martiale le 3 décembre dernier. A la veille du jour J, les délibérations se poursuivent sur les procédures nécessaires pour rendre le verdict et pour peaufiner le texte du jugement. Celui-ci est rédigé en principe par le juge principal, Chung Hyung-sik, et doit être signé par tous ses collègues. Néanmoins, si celui-ci fait état d’un avis dissident, un des juges soutenant l’opinion majoritaire doit le remplacer.Les huit sages auraient d’ores et déjà exprimé à huis clos leur décision de valider ou non la destitution, votée par l’Assemblée nationale le 14 décembre.Par ailleurs, les avocats de Yoon ont fait savoir que leur client ne se présenterait pas à l’audience de demain, pour des raisons de sécurité.En attendant la décision, les partisans et les opposants du chef de l’Etat suspendu convergent vers la haute juridiction, située en plein cœur de Séoul. La Police redouble de vigilance en ayant décrété, aujourd’hui à 9h, un état d’alerte permettant de déployer la moitié de ses effectifs. Demain, son niveau pourrait être relevé à son plus haut.