Bourse : le KOSPI recule à l’annonce des droits de douane réciproques de Trump

Photo : YONHAP News

L’annonce de l’administration Trump sur les droits de douane réciproques a aussitôt provoqué une onde de choc sur les marchés financiers sud-coréens. Le KOSPI, l’indice de référence de la Bourse de Séoul, est passé sous la barre des 2 500 points dès l’ouverture et a chuté de plus de 2,7 % au cours de la matinée, avant d’atténuer ses pertes par la suite. Il termine finalement la journée en recul de 0,76 % à 2486,70 points.Les investisseurs étrangers et les institutions vendent principalement, tandis que les particuliers sont plutôt acheteurs. Du côté des secteurs, les valeurs exportatrices comme les semi-conducteurs et l’automobile ont enregistré une forte baisse. Samsung Electronics, SK Hynix, LG Energy Solution, Hyundai et Kia ont ainsi été touchés. A l’inverse, les titres liés aux logiciels, relativement épargnés par les nouvelles taxes américaines, ont affiché une tendance haussière. Ceux du secteur pharmaceutique et de la défense s’en sont également mieux sortis.Tendance similaire pour le KOSDAQ, l’indice des valeurs technologiques, qui a commencé cette journée de jeudi avec une baisse de plus de 2 %, avant de se stabiliser peu à peu. A la clôture, il enregistre une baisse de 0,20 % à 683,49 points.Quant au taux de change won-dollar, il a franchi à nouveau les 1 470 wons. A l’ouverture, un billet vert s’achetait 1 471 wons, alors que la nouvelle politique commerciale des Etats-Unis renforce la demande pour les actifs sûrs. A la clôture des transactions, à 15h30, le dollar américain s’achète 1 467,00 wons (+0,40 won).Le vice-Premier ministre à l'économie, Choi Sang-mok, a déclaré ce matin appliquer toutes les mesures disponibles en cas de volatilités excessives sur les marchés.