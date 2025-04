« SPHEREx » : les premières images sont publiées

Photo : YONHAP News

Les premières images capturées par SPHEREx, un télescope spatial développé conjointement par l’Institut sud-coréen d’astronomie et des sciences spatiales (KASI) et la NASA viennent d'être dévoilées. Selon l'Administration aérospatiale de Corée (KASA), lancé le 12 mars dernier, cet engin est en cours de tests opérationnels pour une période de 37 jours.Capable de détecter la lumière infrarouge invisible depuis la Terre, SPHEREx a pour objectif de réaliser une carte spatiale infrarouge en 3D pour la première fois au monde, en observant le ciel en 102 couleurs.Les six clichés publiés ont été pris le 28 mars et montrent que le système fonctionne normalement, avec une mise au point nette et une luminosité stable. Ils révèlent l’ensemble du champ de vision du télescope. Les longueurs d’ondes courtes sont présentées en violet et celles d'ondes longues en rouge.Grâce à ces observations, les scientifiques espèrent pouvoir répondre à des questions comme les origines de l’eau dans la voie lactée ou encore les causes de l’expansion ultra-rapide de l’univers juste après sa naissance.