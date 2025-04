Droits de douane réciproques de Trump : le taux appliqué à la Corée du Sud serait de 26 % au lieu de 25

Photo : YONHAP News

Donald Trump a officiellement annoncé, mercredi heure locale, des droits de douane réciproques sur les produits entrant aux Etats-Unis. Des tarifs censés compenser les barrières tarifaires et non-tarifaires imposées aux entreprises américaines à l'étranger.Le panneau que le président américain a brandi dans la roseraie indiquait que la Corée du Sud était taxée à hauteur de 25 %. Mais en réalité, le taux s’élèverait à 26. C’est ce que révèle l’annexe de l’ordre exécutif publiée par la Maison Blanche.L’ambassade de Corée a demandé des explications sur cet écart d’un point auprès de Washington. Interrogé par l’agence de presse Yonhap, le bureau présidentiel américain a affirmé que le décret faisait foi, sans fournir d’explication sur cette incohérence. Dans le tableau publié sur son compte X (anciennement Twitter), le tarif mentionné pour le pays du Matin clair est également de 25 %.Selon les pièces complémentaires du décret, pour plusieurs pays, dont l’Inde, la Suisse, l’Afrique du Sud et les Philippines, le taux réel est plus élevé d’un point que celui initialement communiqué.