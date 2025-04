Photo : YONHAP News

A la veille du repos hebdomadaire, les sud-Coréens pourront profiter d’un ciel clair toute la journée. Ce vendredi, tout le pays verra le soleil brillé et réchauffer l’air ambiant.Du côté des températures, la prudence est de mise avec l’amplitude des valeurs qui entraînera une matinée et une soirée fraîches. Ce matin, il fera 6°C à Séoul, Gwangju et Jeonju, 7°C à Daejeon et Busan ainsi que 3°C à Daegu. Cet après-midi, le mercure grimpera au-dessus des 15°C sur l’ensemble du territoire. Il est attendu 16°C dans la capitale, 18°C à Daejeon, Jeonju, Gwangju et Daegu ainsi que 15°C à Busan.Samedi, le temps deviendra capricieux avec des risques de pluie pour toutes les régions. Au contraire de dimanche, où le soleil sera au rendez-vous.