Droits de douane réciproques de Trump : le taux de 25 % confirmé pour la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

25 ou 26 % ? Dans l'annexe de l’ordre exécutif sur les droits de douane réciproques, publiée par la Maison Blanche, le taux pour la Corée du Sud a été confirmé à 25 %.Ce chiffre est identique à ce qui a été inscrit sur le panneau brandi par Donald Trump dans la roseraie. Pour rappel, l’annexe publiée par la suite indiquait 26 %, ce qui avait semé la confusion. Séoul avait ainsi interrogé les autorités américaines sur la raison de cet écart d’un point et a mené des discussions pour rétablir le taux initial. Une modification similaire a été appliquée à une dizaine d’autres pays, dont l’Inde et la Suisse.Le Bureau ovale a précisé qu’il n’avait aucune intention de retirer ces tarifs douaniers. De plus, le président américain a affirmé qu’ils seraient bénéfiques aux Etats-Unis, annonçant également qu’il publierait des mesures tarifaires supplémentaires.Dans ce contexte, le secrétaire américain au Commerce a déclaré que les autres pays devaient d’abord supprimer les pratiques commerciales déloyales, dénoncées par Washington, avant qu’une réduction des droits de douane puisse être discutée. Howard Lutnick a également remis en question la réglementation sud-coréenne sur l’importation de produits agricoles, évoquant à nouveau les barrières non-tarifaires.