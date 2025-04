Procès en destitution de Yoon : verdict attendu ce matin

Photo : YONHAP News

Une date cruciale pour Yoon Suk Yeol. Le chef de l’Etat suspendu va savoir, ce vendredi, si la Cour constitutionnelle le rétablira dans ses fonctions, ou le destituera définitivement. En effet, la haute juridiction va se prononcer sur sa destitution, votée par l’Assemblée nationale, le 14 décembre, pour sa tentative ratée d’imposer la loi martiale, le 3 décembre. Une décision attendue par tout le pays. Cette ultime audience doit débuter à 11h et sera retransmise en direct.Au total, cinq chefs d’accusation sont mentionnés dans la motion. Afin de décider s’ils les confirment ou non, les juges ont auditionné 16 témoins et organisé 11 audiences. Pour que la destitution soit validée, au moins six d’entre eux doivent voter pour. Yoon sera alors immédiatement révoquée. Dans le cas contraire, il retrouvera son poste.