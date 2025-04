Corée-USA-Japon : rencontre des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles

Photo : YONHAP News

Jeudi, en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) qui se tient à Bruxelles, les chefs de la diplomatie de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon se sont réunis pour discuter des moyens de coopération. Il s'agit de la deuxième rencontre entre Cho Tae-yul, Marco Rubio et Takeshi Iwaya depuis l’entrée en fonction de la deuxième administration Trump. La première avait eu lieu le 15 février dernier. C’était à l’occasion de la Conférence de Munich sur la sécurité.La nouvelle réunion est intervenue au lendemain de l’annonce par Washington de la mise en place de tarifs douaniers réciproques. Ce qui a soulevé la possibilité de discussions sur cette question. Après leur entretien, les trois pays coordonnent la publication d’une déclaration commune dans laquelle ils devraient réitérer leurs préoccupations concernant la coopération militaire Pyongyang-Moscou dans le cadre de la guerre en Ukraine.A Bruxelles, Cho est attendu à une session entre les pays alliés de l’Otan et les partenaires de l’Indo-Pacifique. Il devrait de discuter des défis sécuritaires mondiaux et de la situation dans l’Indo-Pacifique ainsi qu’exprimer sa volonté de renforcer la coopération avec l’organisation.