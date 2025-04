Onu : adoption de la résolution sur les droits de l’Homme en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La résolution sur les droits humains en Corée du Nord a été adoptée par consensus, sans vote, lors de la 58e session du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies, tenue jeudi à Genève.Le texte condamne les violations des droits de l’Homme dans le pays communiste, y compris l’envoi de ses troupes en Russie, et appelle à leur amélioration. Il a été adopté pour la 23e année consécutive, et ce, par consensus pour la 10e année d’affilée.Cette résolution inclut notamment un appel au régime de Kim Jong-un pour qu’il s’abstienne d’utiliser la force militaire de manière excessive et létale dans des zones où cela aggraverait la souffrance des civils, violerait les droits humains et menacerait la sécurité internationale. Par ailleurs, la disposition relative au travail forcé a été renforcée. De plus, un nouvel appel a été ajouté pour exiger la libération immédiate des personnes arbitrairement détenues par Pyongyang.Séoul, de son côté, a accueilli favorablement cette décision onusienne. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré, jeudi soir, que cette adoption par consensus reflétait la gravité de la situation au nord du 38e parallèle et l’inquiétude de la communauté internationale. Avant d’ajouter qu’il s’agissait de l’envoi d’un message uni en faveur de l’amélioration des droits humains.