Les Etats-Unis déplacent des intercepteurs Patriot de Corée du Sud au Moyen-Orient

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis vont retirer au moins une batterie de missiles anti-missiles Patriot de leurs forces en Corée du Sud, pour la déployer au Moyen-Orient. L’armée sud-coréenne a annoncé aujourd’hui que Séoul et Washington étaient parvenus à un tel accord le mois dernier.Le système Patriot intercepte les missiles balistiques ennemis à basse ou moyenne altitude. Avec le THAAD américain, capable de les détruire à la fois dans et juste au-dessus de l’atmosphère, il est supposé pouvoir lutter contre la menace nord-coréenne. C’est la première fois qu’il sera transféré au Moyen-Orient.Selon un responsable gouvernemental sud-coréen, les deux alliés ont décidé de l’y déployer pour des périodes de trois mois en rotation. Cette mesure est liée aux récentes offensives militaires américaines contre les rebelles houthis au Yémen. Toutefois, la Corée du Sud redoute que l’administration Trump ne commence à revoir le rôle de ses troupes stationnées sur son sol.Dans un récent document intitulé « Orientations stratégiques provisoires pour la défense nationale », le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegset, a redéfini les priorités militaires des USA. Il évoque notamment la dissuasion des ambitions chinoises sur Taïwan et le renforcement des mesures de défense sur le territoire américain. Cela fait craindre un potentiel déplacement partiel des GIs présents dans la péninsule.