Construction navale : la Corée du Sud en tête des commandes de navires en mars

En mars, la Corée du Sud a reçu le plus grand nombre de commandes de navires dans le monde. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, Clarkson Research. Selon la société britannique d'analyse du marché de la construction navale et du transport maritime, le mois dernier, le volume mondial des commandes de navires s'est élevé à 1,5 million de CGT (58 navires). Il s’agit d’une chute de 71 % comparée à la même période de 2024.Le pays du Matin clair a remporté 820 000 CGT (17 navires), dépassant la Chine, qui en a obtenu 520 000 (31 navires). Le CGT par navire était de 48 000 pour le premier et de 17 000 CGT pour la seconde. Ce qui signifie que Séoul a obtenu davantage de commandes de bateaux à haute valeur ajoutée.Fin mars, le tonnage restant à construire s'élevait à 159,57 millions de CGT. Soit une augmentation de 1,52 million de CGT par rapport à fin février. Par pays, c’est l’empire du Milieu qui détenait 93,97 millions de CGT. La Corée du Sud, quant à elle, 36,12 millions.L'indice des prix des nouveaux navires a atteint 187,43 points, en hausse de 4,26 points par rapport à la même période l'année dernière. Concernant le prix unitaire par type de navire, un transporteur de GNL de plus de 174 000 m³ coûtait 255 millions de dollars, un pétrolier VLCC 125 millions et un porte-conteneurs géant 274 millions.