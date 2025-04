Séisme en Birmanie : des ressortissants sud-coréens de Mandalay sont évacués vers Yangon

Photo : YONHAP News

Une vingtaine de ressortissants sud-coréens vivant à Mandalay, ville parmi les plus touchées par le séisme qui a frappé la Birmanie le 28 mars, se sont réfugiés à Yangon, la plus grande ville du pays.D’après l’ambassade de Corée du Sud à Naypyidaw, ils y ont été transportés à bord de plusieurs voitures, sous l’escorte de son consul dépêché sur place. Leurs compatriotes qui sont restés à Mandalay sont eux aussi invités à quitter la ville, de peur qu’ils soient frappés par des répliques. En attendant leur décision, l’ambassade leur a ouvert des abris. Avant le tremblement de terre, environ 100 expatriés sud-coréens ont été recensés dans cette région.Le bilan de la catastrophe continue de s’alourdir. Plus de 3 000 personnes ont perdu la vie. Jusqu’à présent, aucune victime sud-coréenne n’a été signalée.