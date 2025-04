Les professeurs de médecine exigent un revirement des politiques de santé de l’ancienne administration Yoon

Photo : KBS News

A la suite de la destitution de Yoon Suk Yeol, l'Association des professeurs de médecine de Corée (MPAK) a appelé à revoir entièrement ses politiques de santé, notamment l’augmentation du numerus clausus des écoles de médecine.Dans un communiqué, les universitaires ont remercié les citoyens, l’Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle d’avoir contribué à défendre les valeurs de la démocratie, espérant un rétablissement et une stabilisation de la situation politique, économique, diplomatique et sociale. Ils ont également déclaré que les dispositifs médicaux imposés par l’administration Yoon, sans respecter les valeurs constitutionnelles, devraient être immédiatement abandonnés.L’association a exhorté le gouvernement à cesser la répression contre les étudiants en médecine et les internes, mais à engager un dialogue avec les professionnels pour élaborer une politique de santé raisonnable.