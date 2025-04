Yoon Suk Yeol destitué à l’unanimité des juges de la Cour constitutionnelle

Photo : KBS

Yoon Suk Yeol n’est plus président de la République. La Cour constitutionnelle a validé, ce vendredi, sa destitution votée par l’Assemblée nationale pour sa déclaration éphémère de la loi martiale. Ses huit juges se sont prononcés à l’unanimité pour cette décision, qui prend effet en même temps que la lecture de l’acte du verdict par le président par intérim de la haute juridiction, Moon Hyung-bae. C’était à 11h22.Selon le texte, l’accusé n’a pas tenu son obligation de protéger la Constitution, en faisant pénétrer les forces militaires et policières dans les institutions constitutionnelles, comme le Parlement, et a porté atteinte aux droits humains fondamentaux du peuple. Il indique également que « l’avantage de défendre la Constitution en démettant l’intéressé de ses fonctions surpasse de loin les pertes nationales que représenterait cette destitution ».Yoon avait sidéré les citoyens par son coup de force avorté le 3 décembre, et les députés avaient adopté une motion de destitution à son encontre, le 14 décembre.Lors de son ultime audience, retransmise en direct, la Cour a jugé illégale la loi martiale, précisant que le pays n’était pas en état d’urgence au point de la proclamer. L’instance a ainsi retenu les cinq chefs d’accusation mentionnés dans la motion. Les députés reprochaient à l’ex-président de les avoir empêchés de voter la levée de la dite loi, d’ordonner l’arrestation de plusieurs politiques et magistrats critiques envers son administration, entre autres.L’ancien dirigeant doit immédiatement quitter sa résidence officielle, alors que son mandat aurait dû s'achever en mai 2027. A noter qu’en parallèle de son procès en destitution, il est poursuivi au pénal pour crime de trahison.