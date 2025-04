Les partis politiques réagissent au verdict de la Cour constitutionnelle

Photo : YONHAP News

La destitution définitive de Yoon Suk Yeol a fait réagir le milieu politique. Pour le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la décision de la Cour constitutionnelle est « regrettable ». Bien que la respectant, le désormais ex-parti présidentiel la considère comme « une critique et une réprimande des citoyens ». Avant d’ajouter qu’en aucun cas les violences et actes extrêmes doivent être tolérés.Toujours selon la formation conservatrice, la priorité est la stabilité dans les affaires gouvernementales. Elle a alors promis d’accomplir son devoir pour que l’ordre constitutionnel ne soit pas ébranlé.Le Minjoo, le premier parti de l’opposition de centre-gauche, a qualifié le départ de Yoon de fruit de « la révolution de lumière ». Il a demandé à l’ex-président, ainsi qu’au PPP, d’arrêter de diviser la société et d’être un obstacle dans le rétablissement et la croissance de la République de Corée. Avant de promettre de faire tout son possible pour soigner les blessures des conflits internes et améliorer la vie du peuple.Son patron, Lee Jae-myung, a tenu une conférence de presse dans laquelle il a remercié les citoyens d’avoir ressuscité la démocratie. Il a souligné que si tout le monde s’unissait, la Corée du Sud pourra rapidement obtenir de nouveau la confiance de la communauté internationale en se servant de la crise comme opportunité. Enfin, le candidat favori de la prochaine élection présidentielle, d’après les sondages, a déclaré que « la vrai République de Corée, c’est à partir de maintenant ».