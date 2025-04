Han Duck-soo s’adresse à la nation

Photo : YONHAP News

Peu de temps après que la Cour constitutionnelle a entériné la destitution de Yoon Suk Yeol, le président de la République par intérim a prononcé un discours à la nation. Il a affirmé considérer, « avec le cœur lourd », le fait que pour la deuxième fois dans l’Histoire de la Corée du Sud, un chef de l’Etat quitte ainsi le pouvoir.Han Duck-soo s’est alors engagé à faire de son mieux pour gérer la prochaine élection présidentielle et pour assurer une transition sans difficultés vers la future administration. Et ce, en respect du souhait de ses concitoyens, de la Constitution et des lois. Avant d’ajouter qu’il fera tout son possible pour maintenir la solide posture de sécurité, afin qu’il n’y ait pas de vide dans la sécurité nationale et dans les relations avec les pays étrangers.Le dirigeant intérimaire a également promis de trouver les meilleures solutions à différentes affaires courantes qui préoccupent le pays, dont la guerre commerciale lancée par Donald Trump, de rétablir l’ordre public ainsi que de lutter contre toutes les catastrophes naturelles.Han a également appelé la classe politique et le Parlement à rompre leurs divergences et à conjuguer leur sagesse pour bâtir un avenir meilleur. Avant de demander aux fonctionnaires de remplir leurs devoirs avec responsabilité, d’autant que la situation est grave à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.Plus tard dans la journée, le chef de l’Etat par intérim a convoqué le Conseil de sécurité nationale d’urgence. A cette occasion, il a ordonné aux ministères concernés de maintenir une posture de préparation sans faille face à d’éventuelles provocations de la Corée du Nord. Et de scruter de près le rapprochement Pyongyang-Moscou, ainsi que de déployer des efforts pour promouvoir la liberté et les droits humains des habitants nord-coréens.