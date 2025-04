Un quart des Américains pensent que les Etats-Unis resteront inactifs en cas d’attaque de la Corée du Sud par le Nord

Photo : YONHAP News

Un Américain sur quatre estime que les Etats-Unis n’interviendraient pas en cas d’invasion de la Corée du Sud par le Nord. C'est ce que révèle une enquête menée en février dernier par Timothy Rich, professeur de sciences politiques à l’Université Western Kentucky, auprès de 552 Américains et 1 000 sud-Coréens.Selon le résultat, parmi les Américains interrogés, 24,3 % estiment que leur pays n’agirait pas. Prés de la moitié (49,4 %) pensent que Washington fournirait un soutien militaire tels que des armes ou des renseignements, tandis que 37,4 % soutiennent l’envoi de troupes ou d’une aide aérienne. Enfin, 12,8 % se disent favorables à l’utilisation d’armes nucléaires tactiques.Chez les sud-Coréens, seuls 7,1 % pensent que leur allié resterait inactif. En revanche, 62,9 % anticipent une aide militaire et 41,3 % attendent un déploiement de troupes avec appui aérien, et 21,2 % soutiennent un recours au nucléaire.Selon l'universitaire, les sud-Coréens ont une confiance bien plus grande dans la réaction des USA, y compris dans la possibilité de l’usage de l’arme atomique, tandis que les Américains sont trois fois plus nombreux à croire que leur nation n’interviendrait pas dans un tel scénario.Rich a ajouté que si les deux peuples reconnaissent la gravité d’un éventuel conflit, la foi excessive des habitants du Sud dans le soutien américain pourrait devenir un point de préoccupation dans les relations bilatérales à l'avenir.