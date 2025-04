Photo : YONHAP News

L’ex-président de la République, destitué définitivement ce matin par la Cour constitutionnelle, a adressé, cet après-midi via ses avocats, un message à la population.Yoon Suk Yeol y a présenté ses excuses et regretté de n’avoir pas pu être à la hauteur des attentes des citoyens. Tout en les remerciant, il a ajouté qu’il allait toujours prier pour la République de Corée et les Coréens.