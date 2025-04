Le Premier ministre japonais souligne l’importance de la coopération Séoul-Tokyo après la destitution de Yoon

Photo : YONHAP News

La destitution officielle de Yoon Suk Yeol a suscité des réactions à l’étranger. Au Japon, le Premier ministre a souligné l’importance de la coopération entre les deux voisins, quel que soit leur gouvernement au pouvoir. Shigeru Ishiba a alors rappelé que Séoul et Tokyo célèbrent cette année le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques, et que leur collaboration est extrêmement importante, aussi bien sur le plan sécuritaire que pour la paix et la stabilité dans la région.Les Etats-Unis n’ont pas encore réagi, vraisemblablement en raison du décalage horaire. De même que la Chine. Néanmoins, lors d’un point presse, mercredi, son ministère des Affaires étrangères s’est refusé à commenter la situation politique dans le pays du Matin clair, invoquant le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats. Son porte-parole s’est limité à dire que Pékin est disponible pour approfondir le partenariat de coopération stratégique. Aujourd’hui, c’est un jour férié dans l’empire du Milieu pour célébrer la fête traditionnelle dite Qingming, qui honore les ancêtres.