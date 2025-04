Jongmyo Jeryeak : un concert nocturne entre fin avril et début mai

Photo : YONHAP News

Les amoureux de la musique traditionnelle coréenne vont bientôt pouvoir assister à un concert nocturne de « Jongmyo Jeryeak ». Ce dernier se tiendra à partir du 24 avril pendant neuf jours au sanctuaire de Jongmyo, dans l’arrondissement de Jongno à Séoul.Le « Jongmyo Jeryeak » désigne un ensemble de musiques, de chants et de danses, en l’honneur des rois et des reines de la dynastie Joseon. Désigné en 1964 patrimoine culturel immatériel de la Corée du Sud, le « Jongmyo Jeryeak » a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO en 2001.A cette occasion, les pièces Botaepyeong et Jeongdaeeop seront interprétées. Les chorégraphes exécuteront les danses Munmu et Mumu qui célèbrent respectivement la vertu des lettres et les mérites militaires. Contrairement au rituel d’origine qui se déroule face au sanctuaire principal, les artistes seront cette fois orientés vers le public afin d’offrir une expérience plus immersive.Les réservations pour le spectacle seront ouvertes à partir du 7 avril à 14h. Plus d’informations sont disponibles sur le site du Centre des palais et des tombes royales : royal.khs.go.kr.