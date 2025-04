Le président du Parlement considère la destitution de Yoon comme une victoire de la Constitution et de la démocratie

Photo : YONHAP News

Le président de l’Assemblée nationale a déclaré que le conseil de concertation entre le gouvernement et le Parlement devra jouer un rôle clair afin d’éviter que l'élection présidentielle à venir fasse obstacle aux affaires publiques. Dans un discours prononcé cet après-midi dans l'Hémicycle, Woo Won-shik a souligné l'importance de gérer rigoureusement les dossiers urgents, tels que l'établissement du budget supplémentaire, pour permettre une mise en place fluide de la future administration.Evoquant les tensions sociales et la pression des politiques protectionnistes américaines, le patron du perchoir a affirmé qu'il était difficile de préciser le temps qu'il faudrait pour stabiliser la vie des citoyens, mais que les députés joueront un rôle pilier. Concernant la destitution de Yoon Suk Yeol, qui a été validée auourd’hui, Woo a indiqué que cette décision n’était pas la victoire d’un camp sur un autre, mais celle de la Constitution et de la démocratie. Avant d'ajouter que nul n’est au-dessus des lois en Corée du Sud.Par ailleurs, la motion de révocation du vice-Premier ministre à l’Economie, Choi Sang-mok, qui avait joué le rôle de chef d’Etat intérimaire, a été renvoyée à la commission législative et judiciaire. Elle devait initialement être soumise au vote parlementaire cet après-midi.