Photo : YONHAP News

En ce premier lundi du mois d’avril, le retour au travail se fera sous le soleil. Aucun nuage à l’horizon n’est à signaler. Le ciel sera donc dégagé sur l’ensemble du paysEn conséquence, les températures augmentent. Ce matin, il fera 6°C à Séoul et Daegu, 7°C à Jeonju, 3°C à Daejeon, 4°C à Gwangju et 11°C à Busan. Cet après-midi, les 20°C seront atteints dans la capitale alors qu’il est attendu 19°C à Busan, 22°C à Jeonju, Gwangju et Daejeon. La maximale sera pour Daegu avec 24°C.