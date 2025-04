Photo : YONHAP News

Le président par intérim annoncera demain la date de la présidentielle anticipée et la désignera comme un jour férié. En vertu de la loi relative aux élections des fonctions publiques, le scrutin présidentiel anticipé doit être organisé dans un délai de soixante jours après l'annonce du verdict constitutionnel qui confirme la destitution d'un chef de l'Etat.L'ex-président Yoon Suk Yeol a été destitué définitivement par la haute juridiction le 4 avril. Le 3 juin est donc la date la plus probable pour tenir l’élection, afin de donner un maximum de jours aux partis politiques, qui doivent préparer leurs primaires et leurs campagnes.Lors de la destitution de Park Geun-hye, survenue le 10 mars 2017, la présidentielle anticipée avait eu lieu soixante jours après, soit le 9 mai.