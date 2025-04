Le marathon de Pyongyang se tient pour la première fois en six ans

Photo : YONHAP News

Le marathon international de Pyongyang s’est tenu dimanche pour la première fois depuis six ans, après une interruption due à la pandémie de COVID-19.L’agence de voyages Koryo Tours, basée en Chine, a souhaité hier bonne chance aux coureurs sur ses réseaux sociaux. Son directeur général, Simon Cockerell, a indiqué être arrivé dans la capitale nord-coréenne avec environ 200 touristes venus participer à la course. Il a publié une photo montrant des participants en train de s'entraîner près de l’hôtel Seosan, situé dans l’arrondissement de Mangyongdae.Le Rodong Sinmun a rapporté, de son côté, l’arrivée d’athlètes venus de Chine, de Roumanie, du Maroc et d’Éthiopie les 3 et 5 avril. Selon Koryo Tours, plus de 200 participants de 46 pays, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, l’Australie et Singapour, ont pris part au marathon. Leur voyage, organisé sous forme d’un forfait touristique de six jours, incluait aussi des visites de sites emblématiques comme le parc aquatique de Munsu, le musée de la guerre de libération de la patrie, le parc de la fontaine Mansudae, la place Kim Il-sung et la tour du Juche.